In deze winkel kun je je bureau of eetkamerstoel afrekenen met stuk kaas

Eetkamerstoelen afrekenen met een stuk kaas of een boek, bij de Leen Bakker in Tilburg kan dat dit weekend. Het is een speciale actie die door eigenaar Ronald Westerveld is bedacht om van zijn laatste spullen uit de winkel af te komen. Hij moet zijn winkel in de AaBe Fabriek namelijk tot zijn eigen verdriet, en dat van vele anderen, sluiten.

Na wat brainstormen in de tuin met zijn vrouw werd een speciale actie geboren. In de laatste twee dagen van de winkel van Ronald kan er niet met geld worden betaald. Maar wel met spullen. “Denk aan een taartje, een fles wijn, een speciaal biertje, een kaasplankje, een boek, een spelletje of een cadeaubon", zegt hij tegen Omroep Tilburg. "Alle ruilgeschenken worden verdeeld onder het personeel als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet.” De winkel is al aardig leeg, maar volgens Ronald kun je nog leuke parels scoren. ”Bureaus, eetkamerstoelen, allerlei soorten kastjes, lampen en verlichting staan nog te wachten op een nieuwe eigenaar”, somt Ronald op.