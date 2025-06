Verwoestende brand landhuis niet ontstaan door brandstichting

De verwoestende brand die begin deze maand het monumentale landhuis aan de Burgstsedreef in Breda in de as legde, is niet ontstaan door brandstichting. Dat meldt de politie. Over een mogelijke andere oorzaak doet de politie geen uitspraken. "Meer valt er helaas niet over te zeggen."

Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. De brand begon op de begane grond. De brandweer was met veel materieel aanwezig om het vuur op het landgoed, dat wordt omringd door bos en redelijk dicht bij een woonwijk ligt, te blussen.