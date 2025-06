A58 dit weekend deels afgesloten, ook afrit Eindhoven Airport dicht

Delen van de A58 en N2 zijn dit weekend in Brabant afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en vertraging. De hinder op de A58 wordt veroorzaakt door grootschalig onderhoud aan het asfalt. Ook de afrit naar Eindhoven Airport is tijdelijk niet bereikbaar.

Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Sint Annabosch is de A58 richting Breda vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten. Rijkswaterstaat voert daar groot onderhoud uit aan het asfalt. Door de werkzaamheden zijn onder andere de op- en afritten bij Tilburg-Centrum Oost, Tilburg-Centrum West, Tilburg-Reeshof en Bavel niet bereikbaar. Ook de verzorgingsplaatsen Blaak, Moleneinde en Lage Aard zijn dicht.



Verkeer wordt omgeleid via de A59 en A27 of via de A2, A59 en A27. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. De extra reistijd kan oplopen tot een half uur.



Ook op de N2 bij Eindhoven is er hinder. De afrit Eindhoven Airport vanaf het noorden is afgesloten van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Verkeer richting de luchthaven moet een andere route nemen. De rest van de N2 blijft wel open.