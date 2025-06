Ondanks hitte gaat halve marathon tóch door: 'We blijven monitoren'

Het leek erop dat de halve marathon van Roosendaal zondag afgelast zou worden vanwege de hitte, maar het loopevenement gaat toch door. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt. De organisatie in Roosendaal besloot de wedstrijd toch door te laten gaan, omdat het zondag in het zuidwesten wat minder warm wordt dan eerst gedacht.

De hardloopwedstrijd is wel aangepast vanwege de verwachte weersomstandigheden. De routes zijn korter en het wedstrijdelement is eruit gehaald. De tijden worden niet vastgelegd en er zijn geen huldigingen van winnaars. De starttijden zijn ook later dan eerst gepland, omdat het later op de dag zou moeten afkoelen in het westen van Brabant.