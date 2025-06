Van idee naar glijbaan: Thijns droom wordt na vijf jaar werkelijkheid

Na vijf jaar ziet de Eindhovense Thijn Broers (13) zijn droom eindelijk werkelijkheid worden: zijn zelfbedachte rolstoelglijbaan wordt daadwerkelijk gebouwd. De zogeheten Speelthijnbaan krijgt een plek bij de inclusieve speeltuin aan de Bolomeystraat in Eindhoven. "Gaaf", zegt hij. "Ik ben blij voor de kinderen die in een rolstoel zitten." Op 18 juli wordt de glijbaan officieel geopend.

Trots BOERplay, Thijns ouders en een team van ontwerpers werkten aan een nieuwe, veilige én speelse versie van zijn oorspronkelijke idee. De aangepaste glijbaan heeft een brede glijgoot, een zelfstandige opgang voor rolstoelen, zodat álle kinderen ermee kunnen spelen. "Ons doel was om het rolstoeldeel zó leuk te maken dat álle kinderen erop willen,” vertelt Rijnders. “Dan pas is het echt inclusief.”

De gemeente vond het ontwerp in eerste instantie te duur en had twijfels over de veiligheid. Maar Thijn bleef vasthouden aan zijn plan. “Thijn gaf niet op”, zegt Lucas Rijnders, hoofd ontwerp& ontwikkeling bij BOERplay uit Nieuwendijk. “En wij wilden wél met hem aan de slag.”

De gemeente, die het project eerder afwees, ging overstag en stelde geld beschikbaar om het mogelijk te maken. Volgens Thijn zijn zijn ouders 'trots' op hem, nu het toch gelukt is. "Zeker, ik ben erg trots", bevestigt zijn moeder Esther lachend.

De eerste onderdelen van de glijbaan worden momenteel al geplaatst. De speeltuin komt op tien minuten fietsen van Thijns huis. Toch zal hij er zelf niet vaak vanaf gaan. Hij woont iets te ver weg. "Maar voor andere kinderen van mijn leeftijd is het heel fijn." Thijn gaat er niet zo snel liggend vanaf. "Maar met skates." De rolstoelglijbaan krijgt de naam Speelthijnbaan én zijn naam komt erop te staan.

Creativiteit

De jonge ontwerper zit inmiddels op SintLucas, de vakschool voor creatief-technisch talent. Voor een snuffelstage mocht hij meelopen bij BOERplay, het bedrijf dat zijn glijbaan nu bouwt. “De eerste dag heb ik speeltoestellen ontworpen, de tweede dag projecten in Tilburg bezocht en de derde dag zijn we naar een camping gegaan waar ze een groot speelhuis gaan neerzetten.”

Toch ligt zijn toekomst misschien niet in speeltoestellen, zegt hij. "Een ander beroep vind ik leuker. Interieurbouw. En ik vind het gaaf om festivalpodia te ontwerpen." Wat hij het leukst vindt aan ontwerpen? "Dat je je creativiteit kwijt kunt. Ik kan dat het makkelijkst in ontwerpen en heb tekenen altijd leuk gevonden."

Dankbaar

Moeder Esther is trots op de creativiteit van haar zoon. “Hij was vanaf kleins af aan al heel creatief. Hij is altijd aan het nadenken, ik heb een creatief koppie naast me”, lacht ze. Op dit moment werkt Thijn aan een buitenkeuken voor in de tuin. “Hij heeft het al helemaal berekend. Heel mooi om te zien dat-ie zo lekker ermee bezig is.”

De familie is blij dat de gemeente Eindhoven uiteindelijk tóch heeft meegedacht. "Er is veel op de achtergrond gebeurd en er zijn teleurstellingen geweest. Maar ze hebben wel naar de mogelijkheden gekeken, daar zijn we ze dankbaar voor." En ook voor alle andere betrokkenen. Voor Thijn is dit pas het begin. "Hopelijk volgen er meer opdrachten", zegt zijn moeder.