Straat staat blank door gesprongen leiding: 'Bewoners kunnen niet weg'

Bewoners aan de Bergstraat in Waalre zijn vanmiddag opgeschrikt door een onaangename verrassing. Door een gesprongen leidingen tijdens rioleringswerkzaamheden staat de hele straat blank. Bewoners zitten zonder water en kunnen hun huis niet verlaten. "We kunnen er nog om lachen."

Het is een middag die Rob Coehorst, bewoner aan de Bergstraat in Waalre, niet snel gaat vergeten. "Ik keek uit het raam en de hele straat stond blank", vertelt hij. Het waterballet komt door een gesprongen leiding, die veroorzaakt is tijdens rioleringswerkzaamheden.



Coehorst werd kort na de gebeurtenis geïnformeerd door een van de bouwvakkers. "Hij vertelde mij dat er een rioleringsslang op een onjuiste plaats de grond in is geperst. Hierdoor is de leiding geklapt." De bewoners van de straat zitten door het voorval al een tijdje zonder water. Daarnaast kunnen sommigen bewoners het vele water op straat niet met de auto weg.



Snel ter plaatse

Volgens Brabant Water, het bedrijf dat water in Brabant produceert en distribueert, was er vrijdag sprake van twee lekken in de leidingen. Eentje vroeg in de ochtend en de andere aan het begin van de middag. Het tweede lek zorgde voor de grote hoeveelheid water op straat.



"Op het moment dat zoiets plaatsvindt, zijn onze monteurs heel snel ter plaatse", vertelt een woordvoerder van Brabant Water. "Ze sluiten dan een stukje waterleiding af en zorgen ervoor dat het lek gedicht wordt."



Bewoners hoeven niet lang meer te wachten tot ze weer water hebben. "Meestal is het repareren binnen een paar uur klaar. Bij dit specifieke geval moeten we even afwachten. Maar als het goed is, hebben de bewoners vanavond weer stromend water."



Lachen

Op dit moment kunnen de bewoners van de Bergstraat in Waalre nog lachen om de staat waarin hun straat verkeert. "Je straat onder water, dat zie je toch niet iedere dag?", grapt Coehorst. "We maken er met z'n allen een dolletje van, maar het moet niet veel langer meer duren."