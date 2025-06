Meeste houten huizen staan in Brabant en dat is beter voor het milieu

Er komen steeds meer houten huizen in Brabant bij. Zo staan er hier meer dan elders in het land. Dat zegt Houtbouw Lente, een initiatief van acht woningcorporaties in Brabant. Joni Nelis en buurman Maik Schäfer uit Rosmalen kozen ook voor een houten huis. “Het ziet er niet alleen prachtig uit, het is ook veel duurzamer.”

Floor Foole Geschreven door

Momenteel zijn er meer dan twintig bouwprojecten met hout in de provincie en er komen vanuit Houtbouw Lente meer dan duizend houten huurhuizen bij. Houtbouw is beter voor het milieu volgens onderzoekers van de Wageningen University&Research. Joni Nelis woont samen met haar dochter van vijf in een sociale huurwoning in Rosmalen van het project STEK. STEK bestaat uit twaalf erven met totaal tweehonderd woningen. Het zijn duurzame houtbouwwoningen, tien percelen zijn klaar en de laatste twee erven, met 46 woningen en appartementen, worden naar verwachting komend najaar opgeleverd. Meer in verbinding met de natuur

“Hout ziet er gewoon ook mooier uit. Ik heb bewust gekozen voor een ecowoning. Ik vind het fijn om meer in de verbinding te staan met de natuur. Hoe meer we ons omringen met de natuur, hoe meer we in verbinding staan met onze eigen natuur”, zegt Joni. Wel geeft ze aan dat het wat gehoriger is.

Maik Schäfer woont nu een jaar in zijn houten huis in Rosmalen (foto: Floor Foole).

Ze woont nu bijna één jaar op STEK en heeft het heel goed naar haar zin. Haar buurman Maik Schäfer vindt het heel tof dat je van hout vanalles kan maken. “Het is een goede grondstof. Vroeger was het heel normaal om alles van hout te bouwen. Nu gaan we eigenlijk weer terug naar vroeger, maar dan beter.” Hij is heel tevreden met zijn energiezuinige nieuwbouwhuis. Brabants initiatief

Houtbouw is beter voor het milieu, want hout is een grondstof die CO2 opslaat en dat helpt bij het tegengaan van klimaatverandering. Hout heeft ook een goede invloed op de luchtkwaliteit en bouwen met hout gaat snel, blijkt uit het rapport van Wageningen Uinversity&Research. Allemaal pluspunten die Jurgen Arts van Houtbouw Lente alleen maar kan beamen. Houtbouw Lente is een samenwerkingsverband van acht woningcorporaties in onze provincie die zich inzetten om houtbouw gewoner te maken. Het initiatief is ook in Brabant begonnen. Inmiddels zijn er woningbouwcorporaties uit andere delen van het land die zich hebben aangesloten en die zich ook hard maken voor houtbouw. Beton is erg vervuilend

“Nu wordt er vooral veel met beton en staal gebouwd en dat is erg vervuilend. Hout kan de CO2-uitstoot drastisch verlagen. We hebben al verschillende projecten opgeleverd zoals WonenZoals, een kleinschalig wooninitiatief uit Den Bosch in 2021 van BrabantWonen. En Boschgaard: een woonproject met negentien sociale huurwoningen en een buurtcentrum in Den Bosch van woningcorporatie Zayaz. Daar zijn we erg trots op, maar we zijn er nog lang niet”, zegt Jurgen Arts.

Woningbouwproject STEK in Rosmalen bestaat uit duurzame houtbouwwoningen (foto: Floor Foole).

Het merendeel van de woningen wordt nu nog in beton gebouwd. Volgens Arts is houtbouw maar goed voor drie procent van de bouw. Maar wat hem betreft gaat dat snel veranderen. “We moeten wel. De Europese regelgeving verplicht Nederland om de CO2-uitstoot in 2030 flink te verminderen. Dit houdt in dat de bouwsector behoorlijk moet verduurzamen en het gebruik van hout kan hierin een belangrijke rol spelen." Voor het bouwen van houten woningen moeten bomen gekapt worden. In de duurzaam beheerde Europese bossen is volop hout aanwezig. "Hiermee kunnen we goede stappen zetten. Persoonlijk word ik daar heel blij van, want ik zie een mooiere wereld voor me waarin we beter zijn voor het milieu en dus ook voor de mens.”