RKC wil snel terug naar de Eredivisie, opvallende namen bij eerste training

RKC Waalwijk is vrijdag als één van de eerste profclubs in Nederland begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ambitie van de Waalwijkers is duidelijk. “Wij willen zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie”, zegt technisch directeur Bernard Schuiteman. “Er zijn clubs met meer geld, maar wij zijn een goede club en krijgen een sterke selectie.”

De nieuwe hoofdtrainer Sander Duits (41) startte op de eerste trainingsdag op het veld van RKDVC in Drunen met een kleine selectie. Drie van de vier keepers waren aanwezig en verder negen veldspelers, onder wie proefspelers Lucas Bijker en Marcel Schaapman. Vijf spelers ontbraken vanwege interlandverplichtingen op de Gold Cup en Richard van der Venne en Oskar Zawada kampen met lichte klachten. Tim van der Loo was er ook niet bij, hij ligt er vanwege een zware blessure maanden uit.

Ook Michiel Kramer was op het trainingsveld aanwezig, maar de sportieve toekomst van de 36-jarige spits is onduidelijk. Hij heeft een aflopend contract in Waalwijk, maar de club gaat toch proberen hem langer vast te leggen.

Wie wel op het veld stond was Mohamed Ihattaren, die dus nog niet heeft getekend bij een nieuwe club. “Maar Mo heeft veel te veel kwaliteiten voor de Keuken Kampioen Divisie”, zegt Schuiteman, die vorig seizoen technisch directeur was bij FC Den Bosch. “Hij ziet er heel goed en fit uit en er gaat zeker interesse voor hem komen. Er is nog een aantal jongens waarvan wij verwachten dat er clubs belangstelling gaan tonen.”

Schuiteman is ambitieus met de club en legt de lat hoog. “Onze ambitie is om gelijk weer te promoveren. Met een kern goede jongens die blijven en nieuwe, gretige spelers erbij komt er een sterke spelersgroep te staan. Dat is wel een puzzel die we moeten leggen. We gaan in ieder geval werken met een kleinere selectie dan vorig jaar. Je hebt dan namelijk teveel te maken met teleurgestelde spelers.”

Het bevalt de in Den Bosch woonachtige technisch directeur uitstekend bij zijn nieuwe werkgever. “RKC Waalwijk is al jaren een stabiele club met goede mensen op de werkvloer. De faciliteiten zijn gigantisch goed. We hebben alle voorwaarden waarmee spelers hier elke dag beter kunnen worden. Maar dan moeten ze wel gas geven.”