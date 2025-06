Leerlingen dansschool toch niet dakloos: op het nippertje een nieuwe plek

Na 15 jaar moet de succesvolle dansschool De Dansfabriek volgende week weg uit haar huidige pand in Oosterhout, omdat daar woningen worden gebouwd. Dansinstructrice Tamara Snoeren vreesde dat haar 450 leerlingen op straat zouden komen te staan, want de zoektocht naar een nieuw onderkomen verliep de afgelopen drie jaar erg moeizaam. Maar net voor de sleuteloverdracht is er toch een nieuwe plek gevonden.

Het was nog spannend voor dansinstructrice Tamara Snoeren, die bijna drie jaar op zoek was naar een nieuwe locatie voor haar dansschool de Dansfabriek. “De tijd tikt door en ik moet zeggen: de stress slaat steeds meer en meer toe”, vertelde ze in november aan Omroep Brabant.

Volgende week moet Tamara de sleutel inleveren van de huidige locatie aan de Esdoornlaan. Op het terrein waar voorheen bouwmarkt Praxis zat, moeten namelijk vier woontorens met in totaal 295 appartementen komen. Maar inmiddels kan Tamara een vreugdedansje maken, want er is een nieuw onderkomen gevonden. “We hebben eindelijk een pand waarin we door kunnen dansen”, zegt Tamara, die een last van haar schouders ziet vallen. “Ik kan niet omschrijven hoe blij ik ben dat ik het zo last-minute nog rond heb gekregen." Permanente locatie

De dansschool verhuist naar het voormalige terrein van de Galvanitasfabriek, naast de Houthallen. Tamara, die de afgelopen vijftien jaar ruim tweeduizend leerlingen dansles gaf, kan daar de komende twee jaar terecht met haar leerlingen. Daarna stromen ze door naar een permanente locatie aan de overkant van het terrein, dat aan het Wilhelminakanaal ligt. Die locatie wordt nu nog gebouwd. Tamara kijkt ernaar uit om samen met haar leerlingen hun passie door te zetten op de nieuwe locatie. “Voor een heleboel jongeren is dansen echt hun uitlaatklep.”