Koranverbranding mag doorgaan, ondanks gebrek aan agenten door NAVO-top

De aangekondigde Pegida-demonstratie in Eindhoven mag maandag doorgaan, maar níét bij de AI-Fourqaan moskee. Op advies van de politie heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem besloten de demonstratieplek te verplaatsen naar het Stadhuisplein.

De actie in Eindhoven, die 's middags tussen twaalf en een uur wordt gehouden, is één van meerdere protesten van de anti-islambeweging Pegida komende week. Pegida-voorman Edwin Wagensveld kondigde aan hierbij een koran te willen verbranden.

Krappe politiecapacitieit

De demonstraties vinden tegelijk plaats met de NAVO-top in Den Haag, waardoor er weinig politie beschikbaar is. Uit advies van de politie aan de burgemeester van Eindhoven blijkt dat de NAVO-top 'een ongekend beslag legt op de capaciteit van de politie'. Ook in de dagen vooraf aan de top. Daardoor kan er niet of pas laat opgetreden worden bij eventuele ongeregeldheden die de politie bij de demonstratie verwacht.