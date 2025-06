Bestelbus belandt op z'n kop na ongeluk, boom doormidden

Een bestelbus is vrijdagmiddag op de Patersweg in Zeeland ondersteboven beland na een ongeluk. Dat gebeurde kort na drie uur. De bus knalde hard tegen een boom, die daardoor afbrak.

In het busje zat alleen een bestuurder. Wonder boven wonder raakte hij niet gewond, de bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij werd op de plek van het ongeluk gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Onder meer de brandweer van Uden kwam naar de Patersweg om hulp te verlenen. De weg was na het ongeluk korte tijd afgesloten.