Daniëlle van de Donk heeft nieuwe club en verkast naar Londen

Daniëlle van de Donk heeft een nieuwe club. Ze maakt de overstap van Olympique Lyonnais naar London City Lionesses, dat afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau in Engeland.

Niet voor het eerst in Londen

Het is voor 167-voudig international Van de Donk niet voor het eerst dat ze in Londen gaat spelen. Tussen 2015 en 2021 was ze in dienst van Arsenal, waarvoor ze 96 keer in actie kwam en 28 keer trefzeker was.

De afgelopen vier jaar was Van de Donk in dienst van het Franse Olympique Lyonnais, waarvoor ze 109 keer uitkwam en 21 keer scoorde.

Ze begon haar carrière in Nederland bij Willem II. Daarna speelde ze voor VVV-Venlo en PSV, waarna ze voor haar eerste buitenlandse avontuur naar het Zweedse Gothenborg (BK Häcken) ging.