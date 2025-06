Vader en zoon Holzken hongerige profs: 'Wil hem behoeden voor mijn fouten'

Met vechtpensioen? Nieky Holzken peinst er niet over. De 41-jarige Helmonder wil later dit jaar de wereldtitel boksen pakken, maar moet dan eerst op 12 juli in ‘zijn’ Helmond winnen van de Albanees Edison Demaj. Zoon Geraldo Holzken (18) vecht op dezelfde avond zijn tweede profpartij. Nieky: "Naar mijn weten is het nog nooit gebeurd dat vader en zoon alle twee een profwedstrijd boksen. Een droom van ons komt uit."

Op de avond in de VEKO Sporthal in Helmond gaat het dus om boksen en niet om kickboksen, waarbij Holzken zoveel succes had. Zeven jaar geleden bokste hij zijn laatste wedstrijd. "Maar ik boks al meer dan 30 jaar en heb 25 wedstrijden geknokt. Voor mij is het heel makkelijk om te switchen van kickboksen naar boksen. Het zijn twee verschillende sporten, je kunt het vergelijken met rijden op een crossmotor of op de weg."

Zelf voelt de Helmonder wel dat hij niet meer de allerjongste is. "Het herstel duurt wat langer. Vroeger trainde ik twee of drie keer keihard per dag, nu nog maar een keer heel goed. Iedereen die me aan het werk ziet kan beamen dat ik niet train als een 41-jarige."

Wat het zwakke punt van Nieky Holzken is, werd tijdens een persconferentie aan Demaj gevraagd. "Zijn leeftijd", volgde als antwoord. Nieky: "Hij heeft gelijk, ik ben 41 jaar. Maar hij gaat op 12 juli merken dat ik me geen 41 voel. Ik vind het leuk dat hij dat zegt, het triggert me."

Welke sport volgens hem het mooiste is? "Kickboksen is zwaarder en harder, boksen is wat chiquer. Ik heb liever een lange bokspartij, maar ik denk dat het op 12 juli binnen vijf van de tien rondes klaar is."

Als Nieky de wedstrijd bij de World Boxing Foundation (WBF) wint, dan vecht hij op 3 december in Dubai voor de wereldtitel. "Het is niet voor niks dat ze mij met m’n 41 jaar uitnodigen. Die wereldtitel is mijn doel. En dat is echt niet het einde van mijn loopbaan hoor. Ik wil nog zo’n twee jaar blijven kickboksen en eventueel daarna nog blijven boksen. Wat is oud? George Foreman was nog wat jaartjes ouder toen hij de wereldtitel pakte."

Geraldo is net als zijn vader vol zelfvertrouwen. Bang om te verliezen is hij absoluut niet. “Ik ben onder de indruk van mezelf. Als ik dat vertrouwen niet heb, dan kun je niks bereiken en hang ik mijn bokshandschoenen aan de wilgen.”

Op de vraag wie van de twee het beste is, heeft Nieky direct een antwoord: "Geraldo is op deze leeftijd veel beter dan toen ik zijn leeftijd had. Het verschil is dat binnen mijn familie niemand een achtergrond met boksen en kickboksen had. Vandaar mijn tatoeage met de tekst selfmade. Bij Geraldo hingen de bokshandschoentjes in de wieg."