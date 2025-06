Bezorgde bewoners zetten 'protestmast' in de wei: 'Dit is het schrikbeeld'

Actiecomité 'Mierlo Zegt Nee Tegen 380kV' heeft vrijdag een metershoge mast geplaatst in een weiland in Mierlo. Hiermee vragen de leden van de groep aandacht voor de mogelijke komst van hoogspanningsmasten op die plek, iets waar ze niet op zitten te wachten.

"Wij denken dat het westelijke tracé een betere optie is, omdat daar veel minder mensen last van hebben", zegt Jeroen Visser van het actiecomité. "Daar lopen de masten parallel aan bestaande infrastructuur en verstedelijkt gebied. Dat valt minder op en veroorzaakt minder overlast voor de natuur."

Landschapsvervuiling De inwoners vrezen ook voor landschapsvervuiling. "Masten van 60 meter hoog in een bosgebied met volledige laagbouw, dat ga je van veraf zien en daar zijn we niet blij mee." Er zijn drie opties voor de nieuwe 380kV-lijn. Optie oost en midden lopen door onder andere Mierlo, optie west door Heeze.

"We zijn niet tegen de uitbreiding van het stroomnet", benadrukt Van Bunschot. "Maar in deze regio past een hoogspanningsmast absoluut niet. Er moeten kilometers bos gekapt worden, waarbij stiltegebieden met vogels en andere dieren worden verstoord."

Want de groep maakt zich zorgen. Netbeheerder Tennet wil een tracé aan hoogspanningsmasten realiseren van Eindhoven naar Maasbracht om het stroomnet te verlichten. Hiermee dreigen er masten in de achtertuin van inwoners van Mierlo te komen.

"De echte hoogspanningsmast is drie keer zo groot en breed, maar dit is wel een beetje het schrikbeeld", wijst Mandy van Bunschot van het actiecomité naar de zelfgebouwde creatie in het weiland. "We willen hiermee puur aandacht vragen."

Nieuw model

De masten waar het om gaat zijn nieuw. Vrijdag werd bij het nieuwe hoogspanningsstation in Tilburg de eerste Moldau hoogspanningsmast geplaatst. "Deze vakwerkmast is duurzamer en transparanter, waardoor ze minder opvallen in het landschap", vertelt Marc Lentjes van netbeheerder Tennet.

"Dat is voor de omgeving prettiger om naar te kijken. Ik begrijp dat het altijd opvalt, maar dat is niet te voorkomen. We willen met z’n allen verduurzamen en extra energie verbruiken, en daar zijn de masten voor nodig."

Tot en met donderdag 26 juni kunnen omwonenden en organisaties reageren op de plannen. In 2030 wordt een besluit genomen over het tracé.