Marieke leeft verder voor haar dochter: 'Zij mag niet vergeten worden'

Met rubberlaarzen door de modder, een hengel op de schouder en altijd lekker buitenspelen met jongens, zo kwam Judi als klein meisje vaak thuis. Ze was een levenskunstenaar in het klein: ze bouwde vlotten, maakte hutten en in haar vrije tijd zorgde ze vrijwillig voor ouderen. Het lijstje met dierbare herinneringen had veel langer moeten worden, maar in juni 2022 stapte Judi zelf uit het leven.

Marieke uit Moergestel ziet haar dochter nog steeds overal. Tijdens de avontuurlijke activiteiten die ze met haar gezin op vakantie onderneemt, in het onverwachte lieveheersbeestje dat op een tuinstoel landt en in de zonnebloem die zij op haar pols heeft laten tatoeëren. "Als Judi dat zou weten, zou ze zich wezenloos lachen in haar graf", zegt Marieke weemoedig. "Ze wist wat voor een hekel ik aan tatoeages had", legt ze uit. Maar nu heeft ze er toch twee, ter ere van haar dochter.

Precies zes weken na Judi’s uitvaart stapte Marieke samen met haar twee andere dochters een tattooshop binnen. Eigenlijk zouden ze die middag het nieuwe seizoen van Virgin?River, een serie op Netflix, bingen. Na één aflevering gooide de jongste dochter het roer om: “Er is nu een shop open die tijd heeft voor ons drieën, gaan jullie mee?z” Nog vóór de aftiteling zaten ze in de auto.

Dat is opvallend, want Marieke vond tatoeages lang een 'verminking'. Toen haar oudste ooit thuiskwam met inkt werd ze woest. Als ze nu in de auto zit, kijkt ze trots naar de zonnebloem op haar pols. “Ik wil haar zien wanneer ik autorijd, werk of boodschappen doe,” zegt ze. Judi is ook de reden dat ze nu haar verhaal doet: "Ze mag niet vergeten worden, en dus moet ik over haar blijven praten."

En dus vindt Marieke het belangrijk om haar te blijven praten, de positieve én de pijnlijke herinneringen. “Ze had meer vriendjes dan vriendinnetjes”, lacht Marieke. “Slootje springen, vlotten bouwen, niks was te gek.” Rond haar dertiende sloeg het om. Mentale problemen, diagnoses, therapieën, het ene traject volgde het andere op. Toch bleef ze voor de buitenwereld de sfeermaker. “Als zij binnenkwam, begon het feestje", zegt Marieke. “Maar ergens wisten wij dat er van binnen iets niet goed zat."

In 2020 volgden twee suïcidepogingen. Begin 2022 zat Judi met moederlief in de auto. “Ik heb op papier het perfecte leven,” snikte ze. "Maar waarom voel ik me dan toch altijd zo slecht?" In die periode, dat het slecht ging, kreeg Judi een boek van haar oudere zus: "Op de kaft stond een zonnebloem en een gedichtje waar ze kracht uit haalde." Ze leek weer op te krabbelen en ging verder met haar studie in de zorg. Maar de opluchting duurde kort: op 9 juni besloot ze uit het leven te stappen. Drie weken later haalde Marieke Judi's diploma op – postuum.

"Ze wilde graag voor anderen zorgen", zegt Marieke met trillerige stem. "Dat kon ze ook goed. In haar vrije tijd zocht ze ouderen op in een verzorgingstehuis. Die stuurden na haar overlijden allemaal brieven, dat raakte me zo", snikt ze.