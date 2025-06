Huis meerdere keren beschoten, kogels gaan dwars door rolluiken heen

Een huis aan de Strijperstraat in Leende is vrijdagnacht meerdere keren beschoten. In de rolluiken aan de voorkant van het huis zijn meerdere inslagen te zien. Bij het huis ontplofte een explosief.

De kogels sloegen links en rechts naast de voordeur in. Na de beschieting zou een auto zijn weggereden richting Leende.

Bomaanslag

Het is niet de eerste keer dat het raak is in deze straat. Hetzelfde huis werd eind 2024 bekogeld met grof vuurwerk. En de buren werden al eens slachtoffer van een bomaanslag. Daar zou sprake zijn geweest van een vergissing. Die explosie veroorzaakte veel schade. De beschieting deze nacht werd rond drie uur gemeld. De bewoner van het pand was thuis toen de schoten gelost werden, maar raakte niet gewond. Getuigenoproep

De politie vraagt mensen die rond het tijdstip van de beschieting iets verdachts hebben gezien of gehoord in deze buurt zich te melden. Hetzelfde geldt voor mensen die enig idee hebben waarom op dit huis is geschoten.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

