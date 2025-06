Martkplaats-deal loopt uit de hand, politie achtervolgt koper

Een automobilist werd vrijdagavond aangehouden bij Heerle na een politieachtervolging met meerdere eenheden. Een man had doorgegeven dat de bestuurder er in Bergen op Zoom vandoor was gegaan met zijn auto. Maar toen de achtervolgde automobilist werd gestopt, bleek het verhaal heel anders te liggen.

De verdachte gaf na de achtervolging aan de agenten aan dat de auto waarin hij reed van hem is. Agenten keken dit na en dit bleek inderdaad zo te zijn.