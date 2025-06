Ingrid zag deze rupsen op gevel van huis, blijf er vanaf adviseert Frans

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een zakjeszwam, appelvinken, een bijzondere nimf aan een stengel en de paring van geringelde smalboktorren. Deel één van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Versje van Ria van Dijk

De maan Kijk ik naar boven Dan zie ik de maan Heel hoog aan de hemel staan Met zijn glimlach altijd weer Kijkt hij op de aarde neer Soms kan ik hem echt wel haten Hij houdt alles in de gaten Altijd staat hij daar te gluren Is 't niet bij mij, Dan wel de buren Maar kom ik straks daarboven aan Dan zal hij zijn boekje openslaan

Natuurlijk heeft hij opgeschreven Alle fouten in mijn leven Ik vind hem maar een enge vent En ik vertrouw hem voor geen cent. Rupsen op de gevel van een huis

Jonge rupsen van de veelvraatvlinder (foto: Ingrid Lamberts).

Ingrid Lamnerts trof op de gevel van haar huis een stel jonge rupsen aan. Ze vraagt zich af om welke rupsjes het gaat. Volgens mij zijn het jonge rupsen van de nachtvlinder met de naam veelvraat. Later kunnen deze rupsen wel 65 centimeter groot worden. Dan krijgen ze op de rug een dichte, roodachtig bruine beharing met grijsachtige haren op de flanken. Op de kop tref je dan zwartbruinachtige beharing aan. Maar blijf van ze af, want ze kunnen jeuk veroorzaken.

Een veelvraatrups (foto: Ingrid Joosse).

De rupsen leven vooral van bladeren van bramen en framboos. De vrouwtjes van deze nachtvinder (zie de foto hieronder) kunnen maximaal drie centimeter groot worden en zijn dan vooral grijsbruin van kleur. De vrouwtjes vliegen alleen in de nacht. De mannetjes zijn overdag actief en zijn heel snel vliegende nachtvlinders, maar komen soms in de nacht op licht af.

Een veelvraatvrouwtje (foto: Saxifraga/Zoran Bozovic).

Een boom met prachtige bloemen

Een Amerikaanse tulpenboom (foto: Marian Hendriks).

De dochter van Marian Hendriks ontdekte heel mooie bloemen in een boom. Beide dames vroegen zich af wat voor boom het is. Zelf ben ik niet zo goed in uitheemse planten, dus moest ik even nadenken en checken om wat voor een boom het gaat. Volgens mij is dit een Amerikaanse tulpenboom met prachtige grote geeloranje op tulpen lijkende bloemen. De bladeren lijken een beetje op een kattenkop door hun vorm. Die bladeren hebben namelijk twee naar buiten wijzende bladtoppen en aan de voet twee naar buiten stekende lobben. Amerikaanse tulpenbomen kunnen met gemak dertig meter hoog worden. In het land van herkomst Amerika - en dan specifiek zuidelijke Alleghanies (Maryland, West Virginia en Virginia) - haalt de boom met gemak 65 meter. In ons land vind je Amerikaanse tulpenbomen voornamelijk in parken of plantsoenen. Wat voor een insect op de werktafel?

Een vrouwtje van de geelbandlangsprietmot (foto: Wim van der Zanden).

Wim van der Zanden zag een insect op zijn werktafel. Wim was al aan het speuren geweest bij de zweefinsecten en kevers (hij schreef torren), maar kwam er niet uit. Dus stuurde hij de foto naar Stuifmail. Op die foto zie je een klein bruin insect met een duidelijke gele band over de vleugels en heel lange voelsprieten. We hebben hier volgens mij te maken met de nachtvlinder met de naam geelbandlangsprietmot. De familie van de langsprietmotten valt op doordat de voelsprieten bij deze diertjes veel langer zijn dan de rest van het lichaam. Vooral bij de mannetjes, zie de onderstaande foto.

Het mannetje van de geelbandlangsprietmot (foto: Riny van Boekel).

Vrouwtjes hebben kortere en dikkere voelsprieten in vergelijking met de mannetjes. Dus heeft Wim een vrouwtje gefotografeerd. De volwassen diertjes leven vooral van margrieten, brandnetels en adderwortel. De rupsen leven van de bladresten van berken. Rubriek mooie foto’s

Een huiszebraspin (foto: Antje de Bruyn).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Antje De Bruyn. Zij legde een schitterende spin vast. Eentje met een prachtige naam, namelijk huiszebraspin. Deze zat in haar tuinkas op een komkommerplant.

