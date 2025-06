Poging brandstichting bij huis, ruit aan diggelen en muur beklad

Bij een huis aan de Prinses Beatrixlaan in Bergen op Zoom is vrijdagnacht geprobeerd brand te stichten.

Rond kwart over vier 's nachts schrokken de bewoners wakker van een harde knal en glasgerinkel. Een ruit was gesneuveld en buiten zagen ze vuurwerkresten. Een muur was beklad met verf.

Agenten zijn direct een onderzoek gestart. Buurtbewoners is gevraagd of zij rond dat tijdstip iets verdachts gezien hebben. Mensen met een deurbelcamera die iets opvallends heeft opgenomen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.