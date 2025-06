'Zeer grote' bosbrand in Valkenswaard: brandweer rukt fors uit

In het natuurgebied Malpie in Valkenswaard is zaterdagavond brand uitgebroken.

De brand begon rond halfacht. Vanwege de aanhoudende droogte rukte de brandweer met meerdere wagens uit naar de brand aan de Luikerweg. Met vier blusvoertuigen en een watertank was er direct 22.000 liter water beschikbaar voor het blussen. Het gebied dat door de brand is verwoest betrof 20 bij 30 meter. Rond kwart voor acht werd het sein 'brand meester' gegeven.

De brandweer wist de brand snel te blussen (Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink)

De brandweer rukte fors uit (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).