Man gestoken tijdens ruzie, slachtoffer liep meerdere snijwonden op

Een 31-jarige man is zaterdagnacht gestoken tijdens een ruzie op de Kerkstraat in Hapert. Dit gebeurde rond een uur 's nachts. De man liep meerdere snijwonden op, maar was wel aanspreekbaar.

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld. Er is nog niemand aangehouden.