Ruzie in de auto mondt uit in vechtpartij langs snelweg

Op de vluchtstrook van de A2 bij Batadorp is zaterdagnacht een vechtpartij geweest. Twee auto's stopten daar, waarna de inzittenden elkaar buiten in de haren vlogen. Na een melding ging een wijkagent erop af.

Volgens de wijkagent was er in een auto ruzie ontstaan. Een passagier was dronken en kreeg ruzie met een andere passagier. De auto stopte op de vluchtstrook, waar de ruzie verder ging. Een tweede auto, waar bekenden van de inzittenden in zaten, stopte daar ook. Toen zij zich ermee gingen bemoeien, werd de ruzie zo erg, dat een van hen de politie inschakelde.