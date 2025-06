Drie huizen verwoest nadat schuurbrand overslaat

Drie huizen zijn zondagochtend door brand verwoest aan de Wijsthoek in Uden. Het vuur brak rond tien uur uit bij een schuur en sloeg over. Er waren mensen in de uitgebrande huizen, maar die konden op tijd wegkomen. De brandweer van Uden is massaal aanwezig.

Het gaat om een blok van vijf huizen, drie huizen van het blok zijn ontruimd en onbewoonbaar verklaard. Er is alleen materiële schade, er is niemand gewond geraakt, zo meldt een woordvoerder van brandweer Brabant-Noord. Gevel gesloopt en dakpannen verwijderd

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kwam ter plaatse met meerdere wagens, een hoogwerker en een groot watertransport.

Rond twaalf uur meldde de brandweer dat ze het vuur meester is. "Dit houdt in dat er genoeg materiaal en mensen aanwezig zijn om de brand onder controle te kunnen houden." De houten gevel van de huizen wordt gesloopt. Ook dakpannen worden verwijderd om alles goed te kunnen afblussen. Een schuur is volledig uitgebrand, twee schuren daarnaast zijn aangestraald. Bij een huizenblok naast de getroffen huizen zijn ramen gesprongen. Veel rook

Vanwege de vele rook die bij de brand vrijkwam, kregen buurtbewoners het advies uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.