Boer heeft brandend hooi op aanhanger, omstanders waarschuwen hem

Een aanhanger met hooi vatte zondagmiddag vlam op de Moersedreef in Kaatsheuvel. De boer reed met zijn tractor en aanhanger over de Dongenseweg, toen mensen die van café De Dreef kwamen zagen dat de grote aanhanger in brand stond. Zij maakten de boer daarop attent.

De boer aarzelde geen moment en parkeerde zijn brandende aanhanger op een weiland aan de Moersedreef.

Zo'n 280 balen hooi

Een tractor met een grijper werd ingezet om het hooi uit elkaar te trekken. Er zouden volgens omstanders zo'n 280 balen hooi op de aanhanger hebben gelegen. De boer was bijna op zijn eindbestemming toen het mis ging. Hoe de hooibalen vlam konden vatten, is niet bekend.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.