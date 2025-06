Dorp neemt afscheid van Disco Nel (98): 'Ze was een icoon'

De bekendste kroegbazin van Baarle-Hertog is niet meer. Uitbaatster Disco Nel is op 98-jarige leeftijd overleden. 72 jaar lang stond de Baarlese grande dame bij café Nova achter de toog. "Baarle neemt afscheid van een icoon."

"Tijdens afgelopen carnaval hebben we Nel nog kunnen huldigen als de oudste inwoner van Smokkelgat", schrijven de leden van CV de Grenszuukers bedroefd op hun Facebookpagina. Voor dorpsbewoners was Nel Jacobs-Peeters een waar fenomeen. Ze was de oudste kroegbaas van het dorp, de oudste bewoonster van het dorp en een baken van gastvrijheid. Iedereen was welkom in haar kroeg.

Smokkelhulp

Disco Nel heeft heel wat meegemaakt achter de toog. Ze tapte pilsjes, buurtte met iedereen en schuwde niemand. "Ik kan het nu wel vertellen, ik heb ze veel geholpen", zei ze in 2017 lachend over de smokkelaars in haar kroeg. "Ik moest de nummertjes van de boter af halen. De leveranciers kwamen dan met duizend kilo boter en als ze gepakt werden, konden ze aan de nummers zien we het gebracht had. Dus die moesten er vanaf. Dat was een heel werk."

Generatiekloof

Maar tijden veranderen. "Het is wel een stuk minder gezellig geworden", zei Nel toen al. "Als hier een groepje van vijf jongeren zit, zitten ze allemaal op hun telefoon te kijken. Ik zeg dan, zou je dat ding niet eens wegdoen en een beetje buurten?" Een beetje opvoeding vanachter de tapkraan. Wie is er niet groot mee geworden.