Motorrijder botst tegen viaduct en komt zwaargewond op snelweg terecht

Een motorrijder is zondagavond zwaargewond op de A59 bij Waalwijk terecht gekomen. De man reed op een ventweg toen hij de controle over zijn motor verloor. Hij botste tegen de betonnen rand van het viaduct, gleed meters door en vloog voorbij het viaduct over de vangrail, waarna hij op de snelweg terechtkwam.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zes op de Altenaweg. De man bleef zwaargewond op het wegdek van de snelweg liggen. Een weggebruiker, verleende direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten.

De man is behandeld in een ambulance. Hij is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De motorfiets raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De politie is een onderzoek gestart.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.