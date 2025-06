Automobilist schept fietser op kruispunt: Vloog meters door de lucht'

Een fietser is aan het begin van de zondagnacht geschept door een automobilist op de kruising van de Kloosterdreef met de Kronehoefstraat in Eindhoven. De jongen vloog enkele meters door de lucht en kwam midden op de kruising terecht. Zijn fiets belandde een stuk verderop.

Het ging mis toen de jongen de rondweg wilde oversteken op weg naar de Woenselse Markt. Hij zou daarbij de auto over het hoofd gezien hebben.

Rood verkeerslicht

De fietser brak bij het ongeluk zijn been. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft met getuigen gesproken. Die lieten weten dat de fietser door rood reed toen de auto eraan kwam.