Automobilist zonder rijbewijs botst met Jaguar op boom

Een automobilist zonder rijbewijs is zondagavond laat met een Jaguar XF uit 2008 op een boom gebotst naast de straat Voederheil in het dorp Zeeland. De bestuurder verklaarde met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur uit de bocht te zijn gevlogen. Er raakte niemand gewond.

De auto, met een oorspronkelijke cataloguswaarde van 84.051 euro, raakte zwaar beschadigd. Het linkerachterwiel en de achteras braken volledig af.

De bestuurder gaf eerlijk aan geen rijbewijs te hebben. Hij meldde dat hij vijf keer rijexamen heeft gedaan: drie keer in Nijmegen, één keer in Arnhem en één keer in Doetinchem. Dit leidde tot niets. Takelen

Een vriendengroep van de bestuurder, die een eigen garagebedrijf runt in Nijmegen en beschikt over een auto-aanhangwagen, probeerde de Jaguar zelf af te voeren. Door een vastzittende handrem en een te zwakke lier mislukte dit. Uiteindelijk werd op verzoek van de politie een bergingsbedrijf in Cuijk ingeschakeld om het voertuig te takelen.