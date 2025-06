Helmond Sport stelt debuterend hoofdtrainer aan: 'Past perfect'

Jurgen Seegers (49) is de nieuwe hoofdtrainer van Helmond Sport. Afgelopen seizoen was hij trainer van PEC Zwolle O-21. "Dit wordt mijn eerste taak als hoofdtrainer bij een betaald voetbalorganisatie. Dat motiveert me extra om vol enthousiasme aan de slag te gaan en bij te dragen aan het realiseren van de gezamenlijke doelen."

Helmond Sport start vandaag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de naam van de nieuwe hoofdtrainer had de club nog niet naar buiten gebracht. Het is dus Jurgen Seegers die voor een jaar in Helmond aan de slag gaat, met een optie tot verlenging van nog een jaar.

Seegers werkte in het verleden in de jeugdopleiding van onder andere Telstar en ADO Den Haag en daarna als performance coach bij de eerste elftallen van ADO Den Haag, RSC Anderlecht en Vitesse. Vervolgens was hij bij Fortuna Sittard en Almere City FC werkzaam als hoofd jeugdopleiding. Na een periode als trainer bij PEC Zwolle O-21 krijgt hij nu het vertrouwen bij Helmond Sport. “Met Jurgen halen we niet alleen een vakman in huis, maar ook iemand die perfect past bij de ambitie en cultuur van onze club. We hebben veel vertrouwen in zijn visie en aanpak en kijken ernaar uit om samen stappen te zetten”, zegt manager Voetbal& Organisatie Rick de Rooij.

Seegers zelf heeft zin in de nieuwe uitdaging. "De club heeft een duidelijke ambitie en een heldere visie voor de toekomst.. Ik kijk ernaar uit om mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling van de club.”