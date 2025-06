Storm staat heel weekend op vliegveld om Air Force One van Trump te zien

Air Force One, hét vliegtuig waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt gevlogen, in het echt spotten. Het is de droom van menig vliegtuigspotter en daarmee ook van Storm Idema uit Alphen. Hij heeft een lang weekend spotten op Schiphol achter de rug, maar is nog niet klaar: hij hoopt dinsdag dan toch eindelijk het lichtblauwe gevaarte van Trump te zien landen.

De Amerikaanse president komt naar Nederland vanwege de NAVO-top in Den Haag. Alles rondom die top is natuurlijk kei-geheim. Maar toch proberen Storm en talloze andere vliegtuigspotters te weten te komen wanneer het toestel landt, zodat ze een glimp van het presidentiele vliegtuig op kunnen vangen. Om dat te weten te komen, houdt Storm allerlei app-groepen, Instagram en 'Flightradar' in de gaten. Verder kijkt hij hoe de wind staat, zodat hij kan inschatten waar het vliegtuig landt en heeft hij zelfs een radioscanner voor luchtverkeer bij zich. "Zo kan ik het horen als ze beslissen om op het laatste moment naar een andere landingsbaan te gaan", vertelt hij in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

Hypermodern vliegtuig

Waarom het vliegtuig zo bijzonder is? "Het is een Boeing 747", vertelt Storm gepassioneerd. Een van de mooiste vliegtuigen die er volgens hem te vinden zijn. En deze is natuurlijk extra bijzonder, want hij is omgebouwd voor de president en uitgerust met de modernste snufjes. "Het heeft een medische ruimte, is op allerlei manieren bestand tegen raketten, kan vijandelijke radars verstoren en het gevaarte kan tijdens het vliegen tanken zodat het altijd in de lucht kan blijven." Verder wordt het vliegtuig tijdens de vlucht begeleid door Amerikaanse straaljagers. Ook al heeft Storm de Air Force One nog niet gespot, hij heeft al wel het vliegtuig gezien waarmee de gepantserde limousine van de president is verscheept. Dat landde afgelopen weekend.

Foto: Storm Idema.

Foto: Storm Idema.

Het wordt de eerste keer voor Storm dat hij het vliegtuig gaat zien, want het is alweer elf jaar geleden dat het toestel voor het laatst in Nederland is geweest. "Maar het wordt ook meteen de laatste keer", vertelt de spotter uit Alphen. "Amerika krijgt namelijk een nieuw vliegtuig cadeau van Qatar." Uitwijken naar Eindhoven Airport is trouwens geen optie: Schiphol sluit speciaal een landingsbaan af voor de Air Force One en de overheidsvliegtuigen van andere landen. Verder is de route die de president met zijn gepantserde limousine neemt bij aankomst in Nederland al lang van te voren verkend door Amerikaanse geheime agenten. De route kan dus niet op het laatste moment veranderd worden.