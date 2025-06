Guus Meeuwis scoort eindelijk weer een hit in België

Guus Meeuwis heeft voor het eerst in bijna dertig jaar weer de hitlijsten in Vlaanderen gehaald. 'Sparen voor de nacht', een samenwerking met de Vlaamse zanger MAKSIM, komt deze week binnen op plaats 42 in de Ultratop 50.

Meeuwis stond in juli 1996 voor het laatst in de Vlaamse hitlijsten met 'Zo ver weg', toen nog samen met zijn band Vagant. Daarvoor werden ook 'Het is een nacht... (Levensecht)' en Per spoor (Kedeng kedeng) hits bij onze zuiderburen. Emma Heesters en Hannah Mae

Voor MAKSIM, de artiestennaam van de 27-jarige Maksim Stojanac, is het niet zijn eerste geslaagde duet met een Nederlander. Eerder scoorde hij al grote hits met Emma Heesters en Hannah Mae.