A58 maandagnacht deels dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden

De A58 is van negen uur maandagavond tot vijf uur in de nacht van maandag op dinsdag afgesloten tussen de oprit Etten-Leur (18) en knooppunt Princeville in de richting van Breda. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit.

Een dag later wordt er aan de weg gewerkt op de A59, tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Zonzeel in de richting van Breda. Dit deel gaat dicht van negen uur dinsdagavond tot en met vijf uur in de nacht van dinsdag op woensdag. A17

Woensdagavond gaat om negen uur de A17 dicht tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek, in de richting van Roosendaal. Deze afsluiting duurt tot vijf uur in de nacht van woensdag op donderdag.