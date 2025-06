A50 twee dagen deels dicht vanwege onderhoud

De A50 wordt maandagavond afgesloten tussen de oprit Veghel (11) en de afrit Son en Breugel (8) in de richting van Eindhoven. Dit gebeurt vanwege onderhoudswerkzaamheden. De afsluiting duurt tot vijf uur in de nacht van maandag op dinsdag. Alle tussenliggende op- en afritten zijn dan ook dicht.

Ook een dag later is het raak op dit traject, maar dan de andere kant op. Daar is van negen uur dinsdagavond de A50 afgesloten tussen knooppunt Ekkersrijt en de afrit Veghel (11) in de richting van Nijmegen.

Deze afsluiting duurt tot vijf uur in de nacht van dinsdag op woensdag.