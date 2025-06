Digitale aanval zorgt voor slechte bereikbaarheid sites gemeenten

Een dienst waarmee gemeenten en provincies officiële berichten publiceren is maandagochtend vermoedelijk doelwit van een digitale aanval. Daardoor zijn de pagina's met stukken van onder meer de gemeenten Den Bosch, Den Haag en Delft en de provincies Zuid-Holland en Overijssel moeilijker bereikbaar.

Volgens een woordvoerster 'doet de firewall netjes zijn werk, het verkeer wordt tegengehouden en mensen worden in de wachtrij gezet'. Het gevolg daarvan is dat het voor bezoekers heel lang duurt om een pagina te laden. Of het daarmee om een ddos-aanval gaat, wil het bedrijf nog niet zeggen.

NoName05716

Den Haag laat weten dat meerdere leveranciers 'grote hoeveelheden netwerkverkeer richting hun systemen' merken. De gemeente spreekt van een landelijk beeld. "Daardoor zijn verschillende domeinen, waar ook de gemeente Den Haag gebruik van maakt, op sommige momenten beperkt of niet bereikbaar."

De verstoring is mogelijk het werk van de pro-Russische hackersgroep NoName05716. Via zijn kanaal op Telegram meldt de groep de aanval. NoName05716 voert vaker zulke aanvallen uit op sites in landen die Oekraïne steunen.

NAVO-top

Den Haag is dinsdag en woensdag gaststad van de jaarlijkse NAVO-top. In de aanloop naar de top was al gewaarschuwd voor cyberaanvallen.