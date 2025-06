Agenten vinden vuurwapen en meerdere identiteitskaarten in verdachte auto

Een automobilist is zondagnacht aangehouden in Bergen op Zoom. Agenten stopten hem omdat de auto waarin hij reed onverzekerd was. Toen ze de auto vervolgens doorzochten, vonden de agenten een vuurwapen en meerdere patronen.

De man liet zich niet zonder slag of stoot fouilleren door de agenten. Toen ze daarmee bezig waren, ging hij er ineens vandoor.