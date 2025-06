Vouwwagen uitgebrand waarin dakloze man sliep

Een vouwwagen waarin een dakloze man regelmatig sliep, is zondagnacht uitgebrand aan de Dijksterhuisstraat in Tilburg. Dit gebeurde rond twee uur 's nachts. Voor de vouwwagen stond een auto, ook die is verwoest.

Volgens de politie was de dakloze man zondagnacht niet in de vouwwagen aan het slapen, maar is hij wel al zijn spullen kwijt. Die lagen, net als zijn eten, in de vouwwagen.

Langere tijd

De auto die voor de vouwwagen stond, is niet van de dakloze man. Volgens buurtbewoners sliep de man al een langere tijd regelmatig aan de Dijksterhuistraat.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

