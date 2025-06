Twee vrouwen en man gaan met elkaar op de vuist, politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling van twee vrouwen in Bosschenhoofd. Vrijdag 13 juni mondde een verkeersruzie tussen twee vrouwen en een man in een grijze Toyota uit op een zware mishandeling, waarbij een van de vrouwen een gebroken vinger opliep.

Het gebeurde rond twee uur 's middags toen de vrouwen in een auto door Bosschenhoofd reden. In de Karolinastraat ontstond een verkeersconflict met de man in de grijze Toyota. In de Wilhelminastraat stopten beide auto’s en gingen de drie met elkaar op de vuist.

Een fietser zag het gebeuren en stopte. Hij sprak de man die met de vrouwen in gevecht was aan, waarna iedereen vertrok. De vrouwen deden aangifte. De politie roept op om contact op te nemen als je getuige van deze mishandeling was of andere informatie hebt.