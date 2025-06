Annette (59) sinds zondag vermist, grote zoekactie door politie en VST

De politie en het Veteranen Search Team (VST) hebben maandag met zo'n zeventig man gezocht naar de vermiste Annette uit Valkenswaard. De 59-jarige vrouw wordt sinds zondag vermist. De politie deelde het bericht over haar vermissing maandagmiddag.

De vrouw is voor het laatst gezien in de omgeving van begraafplaats De Sil in Valkenswaard. De politie vermoedt dat ze met haar rode scootmobiel en haar twee hondjes ergens rondrijdt of verblijft.

Er is door de politie en het VST gezocht tussen begraafplaats de Sil in Valkenswaard en de Belgische grens.

Annette is 1.65 meter lang en heeft blond/rossig haar. Toen ze voor het laatst werd gezien, had ze een wit/groene legging aan met bloemen erop. Verder droeg ze een zwart T-shirt met met witte bedrukking erop.

Over de vrijwilligers

Bij vermissingen wordt vaker beroep gedaan op het Veteranen Search Team. De vraag om mee te zoeken komt van de politie. "Via een oproep worden de vrijwilligers benaderd. Zij melden zich aan voor de zoekactie en komen binnen twee uur naar een afgesproken plek", legde een woordvoerder van VST bij een eerdere vermissing uit aan Omroep Brabant.

De vrijwilligers van het VST hebben een geüniformeerde achtergrond. "Negentig procent is militair geweest. Maar er zijn vrijwilligers die bij de brandweer, politie of boswachterij hebben gewerkt."