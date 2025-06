Remmen raken oververhit tijdens landing, rook uit militair vliegtuig

Op de vliegbasis van Eindhoven Airport is de brandweer maandagmiddag uitgerukt voor een militair vliegtuig waar rook uit kwam. De remmen van het toestel waren te heet geworden tijdens het landen. Het personeel van de vliegbasis heeft de situatie uiteindelijk zelf onder controle gekregen.

"In het toestel zat een handjevol militairen die net hadden geoefend in de regio", meldt een woordvoerder van de vliegbasis. "Niemand is gewond geraakt bij het incident."