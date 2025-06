NAC-supporters gaan massaal naar oefenwedstrijd in Engeland: 'Bizar!'

De Engelse stad Norwich kleurt op 2 augustus geel en zwart. Binnen een week hebben namelijk al 1250 supporters van NAC een kaartje gekocht voor de oefenwedstrijd van de Bredase voetbalclub tegen Norwich City FC. "Dit is echt bizar", zegt supporterscoördinator Gijs Kluft. "Ze zijn in Norwich al druk bezig om speciaal voor ons pubs te regelen."

Want het aantal NAC-supporters dat afreist naar de Oost-Engelse stad zal alleen nog maar oplopen. De Bredase club heeft het maximum van 2500 kaarten voor het uitvak gekregen. "Dit gaat helemaal nergens over", zegt Kluft lachend. "De wedstrijd is middenin de vakantieperiode en dan verkopen wij zoveel kaarten. En we gaan gewoon door tot we het maximum hebben bereikt."

Maar de NAC-supporters zijn allemaal van harte welkom bij Norwich City FC. "En dat is mooi", vervolgt Kluft. "Collega-clubs uit Nederland nemen dit soort aantallen niet eens mee naar officiële Europese wedstrijden. En Norwich is slechts een oefenwedstrijd."

De supporterscoördinator reisde twee weken geleden met teammanager John Karelse af naar Norwich om de zaken te regelen. "Bij de club vertelden ze ons dat vorig jaar zomer het Duitse Sankt Pauli er met 500 supporters was. NAC is een kleinere club, zo was de redenatie, dus dachten ze dat wij met maximaal 400 man zouden komen. Toen ik daarop het getal van 1500 liet vallen, schrokken ze wel even. Dat was wel grappig en ze vinden het heel bijzonder."

De NAC-aanhang is van harte welkom bij de voetbalclub, maar ook in de Engelse stad zelf. De veiligheid, Engeland blijft toch de bakermat van het hooliganisme, is geen onderwerp van zorg. "Ze zijn al bezig om speciaal voor ons pubs te regelen. Zo werkt dat blijkbaar in Engeland, want niet alle pubs willen voetbalsupporters ontvangen. Bij deze speciaal aangewezen pubs kan iedereen gewoon naar binnen, is er geen gezeik en kan iedereen een leuke tijd hebben."

"Het is ook niet bedoeld om de NAC'ers weg te houden van de supporters van de thuisclub. Ze verwachten geen problemen, want Norwich City FC heeft geen hooligans. En ook geen ultra's. Het is gewoon een hartstikke vriendelijke club met hele aardige mensen. Over de veiligheid hebben ze echt nul zorgen."

De NAC-supporters moeten zelf per vliegtuig, boot of auto naar Engeland reizen, want de club organiseert geen reizen. Gijs Kluft kijkt nu al uit naar de invasie van NAC-fans. "Norwich City FC speelt dan wel op het tweede niveau, maar het is best een grote club. In het stadion kunnen bijvoorbeeld 28.000 toeschouwers. Er zijn in de stad veel echte Engelse pubs, maar ook de nodige nachtclubs. De stad doet gewoon heel Engels aan en ik denk dat de NAC-supporters er zich prima gaan vermaken."

"Of er ook mooie museums zijn? Geen idee, we waren er maar één dag, dus hebben we het bij fish en chips gehouden."