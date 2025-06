PSV lanceert nieuw lidmaatschap: exclusieve content via PSV Play

PSV komt op 1 juli met een nieuw lidmaatschap: Mijn PSV+. Onderdeel van dit vernieuwde membership is PSV Play, de nieuwe streamingdienst van de Eindhovense voetbalclub. Hiermee volgt PSV het voorbeeld van Feyenoord, dat in januari 2024 als eerste Nederlandse voetbalclub een eigen streamingplatform introduceerde: Feyenoord ONE.

PSV-TV verscheen jarenlang via tv-zender ESPN en voorheen Fox Sports, maar dat stopte vorige maand. De tv-zender is contractueel niet meer verplicht om televisieprogramma's over eredivisieclubs te maken.

Mijn PSV+ kost 25 euro per jaar en is een uitbreiding op het huidige Mijn PSV-account. Naast toegang tot PSV Play biedt het membership voorrang bij de aankoop van wedstrijd- en seizoenkaarten, korting in de PSV FANstore en deelname aan exclusieve winacties en evenementen. Voor seizoenkaarthouders is Mijn PSV+ gratis.