Welk nummer moet op plek 1 van de Brabantse Top 100? Stem nu!

De strijd barst weer los: wie kroont zich dit jaar tot de nummer 1 van de Brabantse Top 100? Vanaf vandaag is de stembus geopend en ligt de macht in jouw handen. Blijft Guus Meeuwis ook dit jaar met zijn 'Brabant' op de hoogste podiumplek staan? Of krijgt hij concurrentie van bijvoorbeeld John de Bever, René Schuurmans, Django Wagner of misschien wel een verrassende nieuwkomer? Jij kan het verschil maken!

Jaarlijks zetten duizenden Brabanders hun muzikale voorkeur om in stemmen. Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Krezip: de lijst is een muzikale ode aan artiesten van Brabantse bodem en jij bepaalt de volgorde.