John Stegeman is de nieuwe trainer van Willem II, komt van Royal Antwerp FC

Willem II heeft John Stegeman (48) aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij komt over van het Belgische Royal Antwerp FC, waar hij assistent-trainer was. "De gesprekken met technisch directeur Freek Heerkens hebben me veel vertrouwen gegeven in het verhaal en de ambitie van de club."

Met Stegeman stelt Willem II een hoofdtrainer met ervaring aan. Hij was eerder eindverantwoordelijk bij Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. In mei 2022 vertrok hij naar Royal Antwerp FC, waar de voormalig spits van Vitesse, Helmond Sport, Go Ahead Eagles, AGOVV en Cambuur als assistent-trainer aan de slag ging. Met de Belgische topclub won hij onder andere een landstitel en de beker. "Ik heb enorm genoten en veel geleerd tijdens mijn tijd bij Royal Antwerp FC. De ervaringen die ik daar op het hoogste niveau heb opgedaan, neem ik mee in mijn rol als hoofdtrainer", zegt hij op de clubsite.