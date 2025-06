Steun voor én twijfels over nauwere band met Brainportregio

De Brainportregio is booming. De gevolgen van de groei zijn in de hele omgeving duidelijk voelbaar, dus ook buiten de 21 samenwerkende gemeenten, zoals in Meierijstad. Beiden willen daarom meer gaan samenwerken. Een deel van de politiek in Meierijstad ziet kansen, maar er zijn ook twijfels. "We zien de voordelen voor Eindhoven, maar daarvoor zijn we niet op aarde hier in Meierijstad", vertelt de fractievoorzitter van Hart Meierijstad, Mirjam van Esch.

Ongeveer een jaar geleden startten de gesprekken tussen de Brainportregio en de gemeente Venlo, Weert en Meierijstad. "Wij hebben het over wat de ontwikkelingen zijn in de metropoolregio. Wij spreken over wat ons raakt en wat voor ons het belang is in de toekomst, omdat we eraan grenzen", vertelt Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad. De gesprekken zijn er om te kijken of samenwerking tussen beide partijen mogelijk is. "Daarnaast hebben we nu ook een samenwerkingsagenda opgesteld waarover we het dan willen gaan hebben. Deze gaat over de onderwerpen wonen, bedrijven en de infrastructuur. Wij willen het daarbij ook over onze leefbaarheid hebben."

De gemeente Meierijstad grenst aan vijf gemeenten die vallen onder de Brainportregio. "Wat er in Zuidoost-Brabant gebeurt is voor ons van belang. Als de A50 bijvoorbeeld nog meer verstopt raakt, dan hebben onze inwoners er last van. Je kunt maar beter een stevige partner erbij hebben om die dingen te bevechten." "Of stel dat er veel nieuwe mensen die in Eindhoven gaan werken hier woningen gaan opkopen. Dan gaan we daarover in gesprek om te zorgen dat er voldoende woningen voor onze inwoners blijven", noemt van Rooij als voorbeeld. De samenwerking moet een win-win voor alle partijen zijn. "Het biedt kansen voor ons allebei en helpt de druk op de regio te verlichten. Daar profiteren we allemaal van", vult Jeroen Dijsselbloem, burgmeester van Eindhoven en voorzitter van de Brainportregio, aan.

Alleen wordt die mening niet door iedereen in Meierijstad gedeeld, onder wie Mirjam van Esch, fractievoorzitter van Hart. "Wij snappen dat Dijsselbloem het graag wil. Hij heeft veel problemen op te lossen, zoals woningbouw en zonneparken. Hij kijkt naar een mooie gemeente met veel grond en dus snap ik wel dat hij graag met ons wil samenwerken." "We zien de voordelen voor Eindhoven, maar daarvoor zijn we niet op aarde hier in Meierijstad", vult de fractievoorzitter aan. Voor Hart lijkt het een soort eenrichtingsverkeer. "We hebben niet het gevoel dat het een gelijkwaardige samenwerking gaat worden."

Het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel (foto: Tom Berkers).

Miranda Kerkhof van de politieke partij HIER in Meierijstad is ook kritisch over de voorgestelde samenwerking. "Wij zijn niet tegen een samenwerking. Het kan Meierijstad helpen, maar willen wel dat de identiteit van de gemeente behouden blijft. Niet dat we in het grote geheel wegvallen. We willen aan de voorkant goed meegenomen worden, zodat er geen verrassingen komen." In een commissievergadering, die al even over de samenwerking ging, vatte Kerkhof haar visie in een beeldspraak samen. "Ik had daar aangegeven dat we voor vriendschap zijn, maar het voelt nu alsof we echt een huwelijk gesloten hebben. Ik denk dat als de kaders duidelijk zijn, dat er een goede samenwerking uit kan komen."

Voor Gertjan Hobert, fractievoorzitter van D66, kan de samenwerking niet snel genoeg beginnen. "We snappen allemaal dat als je geen samenwerking aangaat de Brainportregio toch zal groeien. En daar krijgen wij last van. We kunnen beter samenwerken, dan kunnen we gezamenlijk de positieve en negatieve effecten oppakken." Een visie die ook Albert Dominicus, fractievoorzitter van de VVD, deelt. "We verliezen echt niet onze eigen identiteit. Kijken naar kansen en niet bedreigingen. Ik zie een betere verbinding met het bedrijfsleven en openbaar vervoer dat beter kan. Als je aan tafel zit, dan kun je op tafel slaan en dan kun je zeggen wat belangrijk is voor ons en de regio."

De burgemeester van Meierijstad ziet zowel de kansen als de bedreigingen. "Ik snap dat sommigen zich er wat ongerust over maken, maar niet aan tafel zitten zou veel erger zijn. Dan gaat het door zonder ons en dan weet je niet wat er precies daar gebeurt, terwijl je wel consequenties gaat ervaren." "Het zou van de zotte zijn als we voor ontwikkelingen die ons ook raken daar niet in mee willen praten", vult van Rooij aan over de mogelijke samenwerking waarover de raad zich mag gaan buigen na het zomerreces. In december zal er worden gestemd op de definitieve samenwerkingsagenda. "Ik snap de zorgen, maar we komen daarop terug."