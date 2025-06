Brabant kan Israëlisch busbedrijf niet weren van OV-aanbesteding

De provincie kan en mag busbedrijf EBS niet uitsluiten van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Oost-Brabant. Vorige maand vroegen Statenleden van linkse partijen hierom, omdat het Israëlische moederbedrijf van EBS actief is in illegaal bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever.

Al in 2013 publiceerden de Verenigde Naties een lijst met bedrijven die actief zijn in de Palestijnse gebieden die door Israël worden bezet. Het moederbedrijf van EBS staat op die lijst, omdat het buslijnen in en naar illegale nederzettingen heeft en zo profiteert van de bezetting.