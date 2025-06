Michael van Gerwen na scheiding: 'Alles is nu een beetje onder controle'

Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds zijn scheiding een interview gegeven. De darter zegt in een interview met Sportnieuws.nl dat 'alles nu weer een beetje onder controle is'. Van Gerwen maakte eind mei bekend dat hij ging scheiden van zijn vrouw Daphne Govers, met wie hij twintig jaar samen was.

"Iedereen weet dat het een heel bewogen periode voor mij is geweest", zegt hij in een interview met Sportnieuws.nl. "Daar moet je proberen het beste van te maken. Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet zelf ook door. Ik moet zelf ook weer gaan werken en iets gaan doen wat ik heel leuk vind. Dat is darten op het hoogste niveau."