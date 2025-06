86-jarige Frans uit Boxtel squat 100 kilo en kan wereldkampioen worden

Hij is 86 jaar, pas drie maanden actief in de sport, maar tilt nu al 100 kilo. Frans van Beers uit Boxtel kan in december in Zuid-Korea de beste van de wereld worden. Met zijn fanatieke aanpak wil Frans laten zien dat ouder worden geen belemmering hoeft te zijn om fit en sterk te blijven.

"Ik weet dat iedereen vindt dat ie recht heeft op gezondheid, maar ik vind wel dat je er iets voor moet doen", vertelt hij in het Omroep Brabant-programma Brabants Buske. "Waarom zou je het niet meer kunnen omdat je ouder bent? Dat maken mensen er zelf toch van?" De trainingen geven hem energie. "Als ik ben wezen trainen hier, dan voel ik me lekker fit. Het is niet zo dat je dan drie dagen kreupel loopt, want dan zou ik het niet meer doen."

Van Beers zoekt al langer zijn grenzen. Hij beklom eerder vier keer op oudere leeftijd de Kilimanjaro in Tanzania. "Daar is de lol vanaf", lacht hij. Zelfs de Mount Everest is voor hem geen onbekend terrein. "Ook al gedaan." Zijn nieuwe uitdaging vond hij in het powerliften. "Er zijn veel beter als ik, maar voor mijn leeftijd gaat het niet slecht. Ik ben wel heel fanatiek."

"Hij overtreft nu al de besten van de wereld."

En die fanatisme kan hem ver brengen, denkt zijn trainer Nikolas T. Mendez. Volgens hem zou Frans nu al de beste zijn in zijn klasse, gebaseerd op cijfers van de internationale powerliftbond. "Met het totaal dat hij nu zou halen, mits alles goed gaat, overtreft hij nu al de besten van de wereld", stelt Mendez. Van 11 tot 14 december zijn de IDFPA Masters World Championships in Seoul. "Op het moment dat hij met een officiële federatie mee gaat doen, kan hij ook echt wereldkampioen worden." Ook thuis wordt Frans omringd door sportiviteit. Zijn vrouw Monique is net zo fanatiek in de sport. De twee leerden elkaar kennen in de sportschool. Na een mislukt huwelijk van haar kant en een beëindigde relatie van Frans, vonden ze elkaar terug. "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo zijn we al 23 jaar bij elkaar."