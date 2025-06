Ongeluk met rouwwagen, man (44) overleden

Een 44-jarige man uit Lelystad is overleden bij het ongeluk tussen een rouwwagen en twee auto's in Oosteind. Hij raakte zwaargewond en is later in het ziekenhuis overleden. Vier anderen moesten naar het ziekenhuis en één daarvan is zwaargewond. De wagens botsten kort voor halfelf maandagavond frontaal op elkaar op de Heistraat. In de rouwwagen werd op het moment van het ongeluk een overledene vervoerd.

Hulpdiensten hebben de bestuurder van de auto gereanimeerd. Hij en zijn twee passagiers zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de 44-jarige bestuurder overleden aan zijn verwondingen. Ook de bestuurder en de passagier van de rouwwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de derde auto raakten niet gewond. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies is gebeurd. Vier ambulances, drie brandweerwagens en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. De schade aan de wagens is enorm. Er zijn schermen geplaatst om de plek van het ongeluk af te schermen. De Heistraat werd na het ongeluk helemaal afgesloten. Het is niet de eerste keer dat in de Heistraat in Oosteind een ongeluk gebeurt met een rouwwagen. Ook in 2013 was het raak. Toen ging het om een frontale aanrijding waarbij drie mensen gewond raakten.

Lees ook Auto en lijkwagen met elkaar in botsing in Oosteind: Heistraat weer open

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.