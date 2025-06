Rouwwagen en auto botsen frontaal op elkaar, twee zwaargewonden

Op de Heistraat in Oosteind zijn maandagavond twee mensen zwaargewond geraakt bij een ongeluk tussen een rouwwagen en een auto. Het ongeluk gebeurde kort voor halfelf. De wagens botsten frontaal op elkaar.

Er zijn schermen geplaatst om de plek van het ongeluk af te schermen. De Heistraat werd na het ongeluk helemaal afgesloten.

Hoewel de vlaggetjes van de rouwauto niet waren afgedekt, normaal een teken dat de auto voor het vervoer van een stoffelijk overschot wordt gebruikt, kan de politie nog niet bevestigen dat er een overledene werd vervoerd.

Het is niet de eerste keer dat in de Heistraat in Oosteind een ongeluk gebeurt met een rouwwagen. Ook in 2013 was het raak. Toen ging het om een frontale aanrijding waarbij drie mensen gewond raakten.