Twee zwaargewonden bij ongeluk met rouwwagen en auto

Op de Heistraat in Oosteind zijn maandagavond twee mensen zwaargewond geraakt bij een ongeluk tussen een rouwwagen en een auto. Het ongeluk gebeurde kort voor halfelf. De wagens botsten frontaal op elkaar.

Vier ambulances, drie brandweerwagens en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. De schade aan beide wagens is enorm. Het is onduidelijk of er een overledene werd vervoerd in de rouwwagen.

Er zijn schermen geplaatst om de plek van het ongeluk af te schermen. De Heistraat is helemaal afgesloten.